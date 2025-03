Getalm met defensiebudgetten centraal bij bezoek Rutte aan Trump

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zal tijdens het beladen bezoek van NAVO-topman Mark Rutte donderdag opnieuw erop hameren dat de Europese bondgenoten meer geld moeten steken in defensie. Trump vindt nog steeds dat zij hun defensiebudgetten moeten verhogen naar 5 procent van hun economie, zei zijn woordvoerder. Nu haalt een flink aantal NAVO-landen de afgesproken 2 procent nog niet.

"De president zal aandringen bij de NAVO-secretaris-generaal op zijn opvatting dat NAVO-landen hun eerlijke deel moeten besteden voor hun eigen verdediging", zei Trumps woordvoerder Karoline Leavitt aan de vooravond van het bezoek. "Daar ben ik vrij zeker van. Zoals hij altijd doet als het over de NAVO gaat."

Trump houdt vast aan zijn eis dat de norm voor defensie-uitgaven met 150 procent omhoog moet, wat bijvoorbeeld Nederland al gauw 30 tot 36 miljard euro per jaar extra zou kosten. "De laatste keer dat ik hem sprak was dat zijn standpunt", zei Leavitt. De VS komen zelf uit op ongeveer 3,4 procent en Trump is van plan te bezuinigen.

De president ontvangt Rutte aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) in het Witte Huis. De ontmoeting staat onder grote spanning. Trump zoekt toenadering tot Rusland, zegt NAVO-bondgenoten de wacht aan en zaait twijfel over de grondslagen van de alliantie.