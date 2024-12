De zondag gevluchte Bashar al Assad is in Rusland aangekomen, melden Russische staatsmedia. De voormalige president van Syrië en zijn gezin bevinden zich in de hoofdstad Moskou. Rusland was een bondgenoot van het dit weekend gevallen regime van Assad.

Assad zou opgestapt zijn "na onderhandelingen met een aantal partijen in het gewapende conflict". Hij zou instructies hebben achtergelaten voor een vreedzame machtsoverdracht.