Gewonde bij explosie woning Nieuwkuijk, ook ontploffing Deurne

DEN BOSCH (ANP) - Bij een woning aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk in Noord-Brabant is een persoon gewond geraakt. Een explosief ontplofte rond 02.40 uur bij de voordeur van de woning, meldt de politie op X. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

In Deurne, ten oosten van Eindhoven, ontplofte rond 03.15 uur ook een explosief. Dat gebeurde bij de voordeur van een woning aan de Roothaertstraat. Er vielen geen gewonden, maar er was wel veel materiële schade.

De politie doet onderzoek naar de explosies.