Gewonde en veel rook bij uitslaande brand in woning in Axel

AXEL (ANP) - In een huis in de Zeeuwse plaats Axel woedt zondagmiddag een uitslaande brand, meldt de veiligheidsregio. Bij de brand komt veel rook vrij. Een persoon is gewond geraakt.

De brand is in een woning aan de Kerkdreef. Die straat en ook de Oosterstraat zijn afgezet. Aan de achterkant van het pand is de brand moeilijk te blussen. Daarom wordt extra materieel ingezet.

De persoon die gewond raakte, heeft brandwonden en wordt behandeld door medisch personeel. De omliggende straten hebben volgens de veiligheidsregio te maken met "forse rookoverlast".