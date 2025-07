Gewonden bij schietpartij in wolkenkrabber New York

NEW YORK (ANP/RTR) - Bij een schietpartij in een wolkenkrabber in het stadsdeel Manhattan in New York zijn meerdere gewonden gevallen, melden Amerikaanse media. Een schutter opende het vuur in een gebouw waar onder meer investeringsbedrijf Blackstone, het hoofdkantoor van de National Football League (NFL) en kantoren van KPMG en de Deutsche Bank gevestigd zijn.

De burgemeester van New York, Eric Adams, liet maandagavond (lokale tijd) in een videoverklaring op X weten dat er gewonden zijn met schotwonden. Bronnen meldden aan CNN dat onder meer een politieagent is neergeschoten.

Het politiekorps van New York liet op X weten dat de schutter alleen handelde en dood is. Er is nog veel onduidelijk over het incident.

Op beelden is te zien dat de hulpdiensten massaal aanwezig zijn in de straat waar de schietpartij plaatsvond. Ook vlogen er meerdere helikopters boven Park Avenue.