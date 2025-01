Gewonden bij vliegtuigbrand op Zuid-Koreaanse luchthaven

GIMHAE (ANP/RTR) - Bij een brand in een vliegtuig zijn op de luchthaven van de Zuid-Koreaanse stad Gimhae drie gewonden gevallen. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap brak de brand uit in de staart van het toestel van Air Busan. Een maand geleden gebeurde elders in het land het dodelijkste luchtvaartongeluk uit de Zuid-Koreaanse geschiedenis.

Aan boord van het vliegtuig waren volgens de autoriteiten 169 passagiers en zeven bemanningsleden. De mensen die verwondingen opliepen, raakten gewond tijdens de evacuatie, aldus Yonhap.

De brand brak uit voordat het toestel opsteeg. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de romp slaan. Op enig moment leek het vliegtuig zelfs over de hele lengte in brand te staan. De brandweer zegt dat gecheckt wordt of er niemand meer in zit.