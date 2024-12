Gewonden Maagdenburg geholpen in tenten en in ziekenhuis

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Verschillende gewonden van de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg krijgen medische verzorging. Op het terrein van de kerstmarkt zijn tenten opgezet waar gewonden worden geholpen.

In het universiteitsziekenhuis in de stad zijn er volgens een woordvoerder nu ongeveer tien tot twintig patiënten die medische hulp krijgen. Het ziekenhuis gaat ervan uit dat er nog meer gewonden komen. "We zijn momenteel aan het opschalen", zegt de woordvoerder. "De ic-bedden staan klaar."