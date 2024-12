Politie bevestigt arrestatie verdachte na vermoedelijke aanslag

MAAGDENBURG (ANP/AFP) - De politie in Maagdenburg bevestigt de arrestatie van een verdachte na de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt. Het Duitse persbureau dpa berichtte eerder op basis van bronnen van de regionale regering dat er een persoon was aangehouden.

Een auto reed vrijdag aan het begin van de avond in op bezoekers van de kerstmarkt in het centrum. Een politiewoordvoerder zegt tegen de regionale omroep MDR dat de auto met daarin de dader "minstens 400 meter over de kerstmarkt" door de mensenmassa heeft gereden.

Volgens de lokale hulpdiensten zijn er zestig tot tachtig gewonden en heeft er een aantal ernstige verwondingen.