Directeur voetbalzaken Huiberts vertrekt na dit seizoen bij AZ

Sport
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 11:14
anp121125110 1
ALKMAAR (ANP) - Max Huiberts vertrekt na dit seizoen bij AZ, meldt de club. De directeur voetbalzaken is dan ruim tien jaar en elf seizoenen eindverantwoordelijk geweest voor de voetbaltechnische zaken van de Eredivisieclub uit Alkmaar.
"Ik voel dat het tijd is om deze zomer, na elf zeer mooie maar intensieve seizoenen, het stokje over te dragen", laat hij via de club weten. "Deze rol vraagt volledige toewijding en ik merk dat na dit seizoen het moment is gekomen om ook van andere dingen te gaan genieten."
Huiberts stopt per 1 juli 2026 officieel.
