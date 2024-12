GL-PvdA kijkt ook naar asiel: hele migratievraagstuk aanpakken

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil ook kijken naar maatregelen om ervoor te zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen, zegt partijleider Frans Timmermans. Zijn fractie omarmt het hele rapport van de staatscommissie over bevolkingsgroei en dat is "nieuw" en een "koerswijziging". Volgens de VVD blijft het nieuwe geluid dat Timmermans aankondigde juist uit.

"Mijn fractie loopt niet weg voor een discussie over asiel en migratie", zegt Timmermans in een Kamerdebat. "Zo kunnen we gewoon niet doorgaan." Hij wijst vooral naar maatregelen in Europees verband, waaronder ook - onder strenge voorwaarden - afspraken met derde landen. Maar hij wil vooral het "hele migratievraagstuk" aanpakken en wijst erop dat er veel meer arbeidsmigranten naar Nederland komen dan asielzoekers.

VVD-Kamerlid Bente Becker hoort weinig nieuws in de bijdrage van Timmermans. Ze had gehoopt dat hij met meer voorstellen zou komen die op Nederlands niveau tot minder asielzoekers kunnen leiden. "Het is een beetje alsof je je met Sinterklaas verheugt op het cadeautje dat je gaat krijgen, en je treft gewoon je oude speelgoed weer aan in de cadeauverpakking."

CDA'er Henri Bontenbal ziet wel "iets van beweging" bij GroenLinks-PvdA. "Ik zie een beetje de oude PvdA weer terug."