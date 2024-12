Emigrerende boer laat miljoenen liters mest achter in Hasselt, gemeente dreigt met enorme boete

Wat doe je als je gaat emigreren? Je pakt je koffers, regelt je papieren, en blijkbaar laat je ook een mestkelder vol miljoenen liters koeienmest achter. Dat laatste gebeurde in Hasselt, waar een boer na zijn vertrek naar Zweden de gemeente Zwartewaterland met een peperduur, stinkend probleem opzadelde. De opruimoperatie gaat naar schatting een kwart miljoen euro kosten, en de belastingbetaler dreigt de rekening gepresenteerd te krijgen.

Afscheidscadeau

De boerderij aan de Ter Wee in Hasselt was bij oplevering zo goed als schoon – op een kleine uitzondering na: de mestkelder. Die zit afgeladen vol met 5000 kuub mest, oftewel 5 miljoen liter geconcentreerde koeienstront. De gemeente Zwartewaterland had gehoopt op een nette overdracht, maar zag zich uiteindelijk genoodzaakt om het afgelopen jaar een reeks dringende brieven te sturen naar de voormalige eigenaar, om hem te bewegen om de mest alsnog weg te halen. De boeteteller ging op 1 januari lopen: 25.000 euro per week, inmiddels opgelopen tot het maximale bedrag van 1 miljoen euro.

De belastingbetaler draait op voor de kosten

Halverwege oktober had de gemeente daarvan pas een schamele 64.000 euro weten te innen via beslaglegging. Of de boer ooit het volledige bedrag zal betalen, is nog maar de vraag.

De gemeente heeft er weinig vertrouwen in dat de boer nog actie onderneemt en bereidt zich voor om de klus zelf te klaren. Een eerste offerte laat zien dat het leeghalen van de mestkelder rond de 250.000 euro gaat kosten. Het opruimen van 5000 kuub mest – goed voor ongeveer 130 vrachtwagens – is geen goedkope grap. Daarbij groeit het mestoverschot in Nederland met de dag.

Verborgen lekkages

Het kan nog erger, waarschuwt de gemeente. Er zijn tekenen van lekkages, wat de situatie nóg ingewikkelder maakt. Om de mest te verwijderen, moet waarschijnlijk een deel van de boerderij worden gesloopt. De mest heeft er inmiddels zo lang gelegen dat deze niet meer eenvoudig mengbaar of zuigbaar is. Kortom: de boel opruimen wordt een logistieke én financiële uitdaging.

Nieuwbouwwijk

De gemeente wil haast maken met het opruimen van de mest. De locatie, naast de nieuwbouwwijk Om de Weede, moet ruimte maken voor nieuwe woningen. Het college hoopt dat de sloop ergens in de tweede helft van 2025 kan beginnen.

Geen spoor van de boer

De boer zelf lijkt met de noorderzon vertrokken. Hij reageert niet op berichten via sociale media of contactverzoeken via kennissen. Zwartewaterland blijft ondertussen zitten met de rekening.