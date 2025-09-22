Goede doelen verbreken banden met Sarah Ferguson

LONDEN (ANP) - Zeker vijf liefdadigheidsinstellingen hebben Sarah Ferguson laten vallen als beschermvrouwe nadat een e-mail uit 2011 was opgedoken waarin ze de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein een "allerbeste vriend" noemde. Dat meldt de BBC.

Kinderhospice Julia's House meldde dat het gezien de berichten over de hertogin van York ongepast zou zijn als zij nog beschermvrouwe zou blijven. Ook de Natasha Allergy Research Foundation, de Children's Literacy Charity, Prevent Breast Cancer en Teenage Cancer Trust maakten bekend dat de 65-jarige Ferguson geen beschermvrouwe meer is. De BBC schrijft dat Ferguson geen commentaar zal geven op het verzoek om terug te treden als beschermvrouwe van Julia's House.

Afgelopen weekend meldden Britse media dat de ex-vrouw van prins Andrew een e-mail naar Epstein had gestuurd. In de mail leek ze excuses aan te bieden voor eerdere uitspraken die ze over Epstein had gedaan. De mailwisseling vond enkele jaren plaats nadat Epstein was veroordeeld voor zedendelicten. Ook prins Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de in 2019 overleden Epstein.