Persbureau: VS komen met sancties tegen Internationaal Strafhof

DEN HAAG (ANP/RTR) - De VS overwegen nog deze week nieuwe sancties in te stellen tegen het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Het zou gaan om represailles vanwege zaken tegen de VS en Israël en onder meer maatregelen gericht op banktransacties en softwarediensten betreffen.

Het strafhof heeft afgelopen week de consequenties van eventuele sancties intern besproken en zou onder meer salarissen vooruit hebben betaald om eventuele gevolgen enigszins te dempen.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Washington sancties instelt tegen het ICC. Eerder sanctioneerden de VS al specifieke leden van het strafhof, onder wie aanklagers en rechters, eveneens vanwege lopende zaken en onderzoeken. Ditmaal gaat het echter om sancties tegen het gehele ICC.

De VS hebben het Statuut van Rome uit 1998, waaruit het ICC vier jaar later ontstond, niet ondertekend en erkennen het ICC niet.