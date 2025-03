Jongeren komen steeds vaker in de problemen door te gokken in (online) casino's. In het afgelopen jaar voerde Holland Casino meer dan 5.500 gesprekken met spelers die mogelijk een gokprobleem hebben, 8 procent meer dan het jaar ervoor. Opvallend is dat een derde van deze waarschuwingen werd gegeven aan jongeren tussen de 18 en 24 jaar.

Verslavingskliniek Jellinek waarschuwt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Gokverslaving bij jongeren loopt de spuigaten uit en er zijn steeds meer jonge gokkers met flinke schulden, blijkt uit onderzoek van Het Misdaadbureau van Powned.

Duidelijke signalen

De signalen zijn duidelijk: spelers raken gefrustreerd of boos, verliezen het besef van tijd en raken langzaam maar zeker in een sociaal isolement. In 2024 zagen casinomedewerkers dit zorgwekkende gedrag bijna 3600 keer, een toename van meer dan een derde ten opzichte van het jaar ervoor.

Jellinek ziet hetzelfde gebeuren. "Jongeren zien (online) gokken als een manier om snel geld te kunnen verdienen. We maken ons daar zorgen over", zegt een woordvoerder. "We moeten veel eerder ingrijpen op het moment dat mensen de eerste signalen laten zien van een gokverslaving."

Meer verdachte transacties en diefstallen

Niet alleen gokverslaving neemt toe, er is ook steeds meer criminele activiteit in en rond het casino. Speelcasino’s zijn verplicht om verdachte transacties te melden, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van witwassen. In het afgelopen jaar gebeurde dit meer dan 10.000 keer, bijna 4 procent vaker dan het jaar ervoor. Het gaat dan om gasten die met grote hoeveelheden contant geld binnenkomen of biljetten met opvallende kenmerken, zoals brandplekken of verfsporen.

Het totaal aantal misdrijven binnen Holland Casino is afgenomen, maar het aantal diefstallen is met 6 procent gestegen. Het gaat hierbij onder andere om gestolen tickets, verdwenen speelchips en zakkenrollerij.

Bron: NPO Radio 1 Het Misdaadbureau