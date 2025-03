Kunstrijders Danilova en Tsiba na WK nog niet zeker van Spelen

BOSTON (ANP) - Kunstrijders Daria Danilova en Michel Tsiba zijn er nog niet in geslaagd om zich te verzekeren van een ticket voor de Olympische Spelen van 2026. Het Nederlandse duo eindigde op de WK in Boston als vijftiende, waar een plaats bij de eerste veertien goed was geweest voor kwalificatie voor de Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Danilova en Tsiba voldeden in Boston wel aan de eis van het Internationaal Olympisch Comité (top 16), maar niet aan die van NOC*NSF (top 14). Zij moeten deze winter aan aanvullende eisen voldoen om zich alsnog te verzekeren van een olympisch ticket.

Danilova en Tsiba hadden eerder de korte kür afgesloten met de vijftiende plaats, na een val van Danilova. In de vrije kür voorkwam een val eveneens een hogere score voor de geboren Russische en Groninger. Riku Miura en Ryuichi Kihara uit Japan veroverden goud in Boston.