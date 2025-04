Griekenland steekt komende jaren 25 miljard extra in defensie

ATHENE (ANP/RTR/AFP) - Griekenland steekt de komende jaren 25 miljard euro in de krijgsmacht. Het extra geld is onderdeel van een groot programma om de defensie in het land te moderniseren. Griekenland geeft al meer uit aan de krijgsmacht dan de meeste NAVO-bondgenoten. Dat heeft te maken met de spanningen met Turkije.

Premier Kyriakos Mitsotakis heeft de voornemens van het kabinet aangekondigd in het parlement. Hij sprak van "de meest drastische" hervorming van de krijgsmacht in de moderne geschiedenis.

NAVO-landen hebben afgesproken dat ze ten minste 2 procent van de economie uitgeven aan defensie. Griekenland zit al boven de 3 procent. Daarmee was het land volgens de meest recente NAVO-cijfers uit 2024 na Polen, Estland, de VS en Letland het NAVO-land dat relatief het meeste geld in de krijgsmacht steekt.