China verlengt onderzoek naar import cognac uit EU

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China verlengt zijn onderzoek naar de invoer van cognac uit de Europese Unie met drie maanden. Tot die tijd ziet het land af van de definitieve invoering van fors hogere importtarieven op Franse cognac. In oktober voerde China al voorlopig hogere heffingen in als vergelding voor de heffingen die de EU oplegt aan Chinese elektrische auto's.

China stelt dat cognac en brandy uit de EU tegen dumpprijzen in China worden verkocht. De heffingen treffen Franse cognacproducenten hard. Zij verliezen naar eigen zeggen tientallen miljoenen per maand door een sterke daling van de verkoop in China. China is na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt voor Franse cognac.

Het onderzoek zou deze week eindigen, maar loopt nu door tot 5 juli. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot was vorige week in Beijing om over de zaak en de handelsrelaties tussen China en de EU te praten. Daarbij kwamen ook de heffingen van de Amerikaanse president Donald Trump aan bod.