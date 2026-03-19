GroenLinks en D66 groeien in Nijmegen naar 11 en 7 zetels

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks en D66 groeien in Nijmegen, blijkt uit de voorlopige uitslag die de ANP Verkiezingsdienst heeft gemeld. GroenLinks gaat van 9 naar 11 zetels, D66 van 6 naar 7.

GroenLinks en PvdA stonden woensdag in Nijmegen nog los op het stembiljet. De Partij van de Arbeid haalde daar vier jaar geleden 4 zetels en handhaaft dat aantal nu.

De Stadspartij Nijmegen daalt van 7 naar 6 zetels. De Partij voor de Dieren en de SP verliezen elk 2 zetels en houden er respectievelijk 2 en 1 over.

Drie partijen die de afgelopen raadsperiode geen zetels hadden, komen nu wel in de raad met elk een enkele zetel. Dat zijn 1Nijmegen, FVD en Volt.