GroenLinks en D66 groeien in Nijmegen naar 11 en 7 zetels

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 1:29
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks en D66 groeien in Nijmegen, blijkt uit de voorlopige uitslag die de ANP Verkiezingsdienst heeft gemeld. GroenLinks gaat van 9 naar 11 zetels, D66 van 6 naar 7.
GroenLinks en PvdA stonden woensdag in Nijmegen nog los op het stembiljet. De Partij van de Arbeid haalde daar vier jaar geleden 4 zetels en handhaaft dat aantal nu.
De Stadspartij Nijmegen daalt van 7 naar 6 zetels. De Partij voor de Dieren en de SP verliezen elk 2 zetels en houden er respectievelijk 2 en 1 over.
Drie partijen die de afgelopen raadsperiode geen zetels hadden, komen nu wel in de raad met elk een enkele zetel. Dat zijn 1Nijmegen, FVD en Volt.
