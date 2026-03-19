Winst voor FVD en JA21 in Almere, verlies voor PVV

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 1:28
ALMERE (ANP) - In Almere winnen Forum voor Democratie en JA21 bij de gemeenteraadsverkiezingen, blijkt uit de voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP. FVD gaat van 2 naar 4, en JA21 komt met 4 zetels nieuw in de raad. In 2022 deed de pas opgerichte partij nog niet mee. De PVV verliest en gaat van 5 naar 4.
De grootste partij is GroenLinks-PvdA. De fusiepartij haalt nu 8 zetels. In 2022 haalde GroenLinks en de PvdA samen nog 7 zetels.
De VVD verliest een zetel en komt uit op 5. D66 krijgt er juist eentje bij en komt ook op 5.
De SP en de Partij voor de Dieren verliezen allebei 2 zetels en komen respectievelijk uit op 2 en 1.
