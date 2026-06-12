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Groep asielzoekers naar Zwolle omdat nachtopvang De Wijk vol zit

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 00:19
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ZWOLLE (ANP) - Een groep van zo'n tien asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel is vrijdagavond in een bus naar Zwolle vertrokken. Dat gebeurde omdat de nachtopvang in De Wijk al vol zit, meldt een woordvoerster van de gemeente Zwolle.
Naar het Drentse dorp De Wijk zijn eerder op de avond ruim honderd asielzoekers gebracht. Voor hen was er geen slaapplek in Ter Apel. Een enkeling is bij de ingang in Ter Apel achtergebleven.
Zwolle kondigde van de week al aan dat de gemeente bereid is om asielzoekers uit Ter Apel in de nacht op te vangen. De mensen worden in de ochtend terug naar Ter Apel gebracht.
In de nacht van donderdag op vrijdag zijn iets meer dan zestig asielzoekers naar De Wijk gebracht.
Vrijdag trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. Volgens VluchtelingenWerk verliep de dag daardoor "onrustig" in Ter Apel.
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