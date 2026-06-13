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VS geven groen licht voor miljardenovername Warner door Paramount

Economie
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 2:28
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie is akkoord met de miljardenovername van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Dat meldt het ministerie in een verklaring.
Met de deal tussen de twee entertainmentconcerns is een bedrag van 110 miljard dollar gemoeid. De antitrustafdeling van het ministerie concludeert na maandenlang onderzoek dat de transactie geen bedreiging vormt voor de concurrentie.
Door de overname ontstaat een bedrijf dat naast veel Amerikaanse televisiezenders ook beschikt over duizenden bekende films en series. De voorgenomen deal werd in februari dit jaar aangekondigd. Onder meer acteurs, schrijvers en anderen in Hollywood lieten zich eerder kritisch uit over de deal omdat ze vrezen voor banenverlies.
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