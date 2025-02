Grote brand in discotheek Dokkum, NL-Alert verstuurd om rook

DOKKUM (ANP) - In een discotheek aan de Legeweg in Dokkum is zaterdagavond brand uitgebroken. Toen het vuur ontstond was er niemand in de club en er zijn geen gewonden, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Er is een NL-Alert uitgestuurd vanwege de rook, het advies luidt om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brandweer is druk bezig om de brand in de Club33 te bestrijden. Een woordvoerder legt uit dat de brand even uitslaand was, maar inmiddels alleen binnen woedt. Onder meer vanwege de dichte bebouwing zijn er veel hulpdiensten aanwezig. "We zetten alles in op behoud van de andere panden", aldus de woordvoerder.