Grote brand in winkelcentrum Alkmaar

ALKMAAR (ANP) - In een winkelcentrum aan de Europaboulevard in Alkmaar-Noord is een zeer grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Boven de winkels zijn woningen.

Door de brand komt veel rook vrij, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met een ontruiming van het winkelcentrum en van bovengelegen appartementen. Aantallen kan een woordvoerder nog niet geven.

De veiligheidsregio heeft ook een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving, met het advies om ramen en deuren te sluiten, en om de mechanische ventilatie uit te zetten.