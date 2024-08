Twee minderjarigen opgepakt om brand in winkelcentrum Alkmaar

ALKMAAR (ANP) - De politie heeft twee minderjarigen aangehouden, omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de zeer grote brand in een winkelcentrum in Alkmaar. Een woordvoerder van de politie Noord-Holland bevestigt daarmee berichtgeving door lokale media.

Wat ze precies met de brand te maken hebben, wordt onderzocht.

De brand ontstond rond 19.15 uur in een winkel van Kik en breidde zich later ook uit naar een naastgelegen pand. Rond 21.30 uur was de brand nog niet onder controle.

Het winkelcentrum is ontruimd. Ook bewoners van meerdere appartementen boven het winkelcentrum hebben hun huis moeten verlaten. Om hoeveel mensen het gaat, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wel werd iemand uit voorzorg nagekeken door de ambulancedienst.