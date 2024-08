Harris wil belastingen verlagen en einde aan 'woekerprijzen'

RALEIGH (ANP/AFP/RTR) - De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris wil de belastingen voor de meeste Amerikanen verlagen en een einde maken aan de "woekerprijzen" in bijvoorbeeld de supermarkt. Ook wil ze zorgen voor meer betaalbare huisvesting, heeft ze vrijdag gezegd in haar eerste grote toespraak in de race om het Witte Huis.

De Amerikaanse vicepresident reisde af naar Raleigh, North Carolina, om te vertellen wat ze, als ze de verkiezingen wint, zou doen in haar eerste honderd dagen als president. Ze beloofde onder meer een speciale belastingaftrek van 6000 dollar in te voeren voor gezinnen met baby's. Ook beloofde ze de kosten terug te brengen van bepaalde medicijnen.

Harris' economische agenda komt in grote lijnen overeen met die van de huidige president Joe Biden. Een aantal voorstellen is wel nieuw, waaronder dus de manier waarop ze een einde wil maken aan de hoge prijzen. Die zijn volgens haar nog steeds te hoog. Met haar beloftes van belastingverlagingen lijkt ze daarnaast haar rivaal Donald Trump te volgen, want die heeft het in zijn campagne eveneens over belastingverlaging.