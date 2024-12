Grote drugsvangst in Dominicaanse Republiek, coke was voor België

SANTO DOMINGO (ANP/AFP) - De autoriteiten in de Dominicaanse Republiek hebben een recordvangst gedaan van 9,5 ton cocaïne. De drugs waren verstopt in twee containers met bananen en bestemd voor België.

De vondst was in de haven van Caucedo, vlak bij hoofdstad Santo Domingo. Het is volgens het land de grootste drugsvangst ooit in het Caribisch gebied. Er is een onderzoek ingesteld naar zeker tien mensen die aan de haven worden gelinkt. Ook wordt de herkomst van de drugs onderzocht. De bananen kwamen uit Guatemala.