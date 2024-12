Trainer Bosz ziet tegen Utrecht en Twente topvorm bij PSV

EINDHOVEN (ANP) - PSV-coach Peter Bosz vindt dat je na de overtuigende zege van PSV op FC Twente (5-1) kunt zeggen dat de ploeg momenteel topvorm heeft. "Zoals we vanavond speelden en tegen FC Utrecht wel", refereerde hij bij ESPN ook aan de 5-2 zege op Utrecht van vorig weekend.

Bosz had ook genoten van zijn spelers die bleven aanvallen. "Het is ook veel leuker om na de eerste door te gaan voor de tweede treffer. We hebben veel de bal, daar haal je volgens mij je plezier uit als voetballer."

De trainer zag Noa Lang voor de gelijkmaker zorgen en voor een fraaie assist bij de treffer van Ismael Saibari. "Hij begon heel slecht, met veel balverlies. Maar toch maakt hij weer de gelijkmaker. Dat is best bijzonder."

Bosz had Jerdy Schouten willen laten invallen. "Maar ik moest noodgedwongen Matteo Dams wisselen waardoor we een wissel tekortkwamen om Jerdy minuten te geven. Dat had ik het liefst wel gedaan."