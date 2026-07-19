Grote Russische raketaanval op Kyiv

KYIV (ANP/AFP/DPA/RTR) - Krachtige explosies hebben in de nacht van zaterdag op zondag de Oekraïense hoofdstad Kyiv opgeschrikt. Volgens een verslaggever ter plaatse van AFP waren er tientallen explosies die zelfs in de schuilkelders hoorbaar waren. Bij de aanvallen is zeker één persoon om het leven gekomen en raakten negen anderen gewond, zo meldden lokale functionarissen.

Volgens burgemeester Vitali Klitsjko hebben de inslagen schade veroorzaakt in ten minste vier stadsdelen. Er brak brand uit in onder meer een studentenflat, een wooncomplex en een supermarkt.

Niet alleen de Oekraïense hoofdstad kreeg te maken met Russische aanvallen. Ook het district Zaporizja werd veelvuldig geraakt. Daarbij raakten volgens de gouverneur van de regio dertien mensen, onder wie twee kinderen, gewond. Over hun toestand is niets bekend.

Sinds het begin van de invasie van Oekraïne in februari 2022 vuurt Rusland bijna dagelijks raketten en drones af op de Oekraïense hoofdstad. Een Oekraïense droneaanval op twee distributiecentra in Rusland kostte eerder op zaterdag aan ten minste acht mensen het leven.