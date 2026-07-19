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Nieuwe regels handbagage 2026: dit mag nog gratis mee bij Ryanair, easyJet en Transavia

Economie
door Dirk Kruin
zondag, 19 juli 2026 om 11:39
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Handbagage was ooit simpel: een koffer in het bovenrek, klaar. Inmiddels verdienen luchtvaartmaatschappijen fors aan extra’s, en is juist handbagage een mijnenveld van maten, kilo’s en toeslagen. Wat mag in 2026 nog gratis mee, en waarmee loop je het risico op een dure verrassing bij de gate?

De basis: persoonlijk item vs. handbagagekoffer

Bij de meeste prijsvechters is er een belangrijk onderscheid:
  • Persoonlijk item: kleine tas die onder de stoel voor je past.
  • Handbagagekoffer: trolley of rugzak voor in de overhead bin.
Bij veel goedkoopste tickets is alleen het persoonlijke item nog gratis. Voor een trolley moet je vaak bijbetalen, óók als die keurig binnen de afmetingen valt.

Ryanair: klein tasje gratis, trolley tegen betaling

Bij Ryanair mag je op de goedkoopste tariefsoorten meestal alleen een klein tasje gratis meenemen, dat onder de stoel past. Een trolley of grotere rugzak in het bagagevak geldt als extra, en daarvoor betaal je via priority‑boarding of losse handbagagebijboekingen. Wie tóch met een te grote tas bij de gate verschijnt, loopt kans op een forse toeslag.

EasyJet: handbagage afhankelijk van tarief en stoel

Bij EasyJet bepaalt je ticket – en soms je stoelkeuze – wat je gratis mee mag nemen. Het basisconcept: één tas die onder de stoel past is inbegrepen, en een extra trolley in het bovenrek krijg je alleen bij bepaalde stoelen of tariefbundels. Een “gratis” handbagagekoffer bestaat dus vooral als je bereid bent meer te betalen voor je ticket.

Transavia: nog relatief duidelijk, maar let op de afmetingen

Transavia hanteert een systeem waarin één stuk handbagage in principe gratis is, maar streng wordt gelet op formaat en gewicht. Een compacte rugzak of kleine trolley die aan de normen voldoet, mag vaak zonder bijbetaling mee, maar alles daarboven kan alsnog in het ruim belanden tegen extra kosten. Check dus voor vertrek de actuele afmetingen op de site – regels veranderen geregeld.

De grootste valkuil: “bagagebundels” en bundles

Airlines presenteren bagagebundels en “voordelige” pakketten die handbagage en ruimbagage combineren. Dat lijkt makkelijk, maar:
  • Soms is losse handbagage plus een licht ticket goedkoper dan een bundel.
  • Bundels bevatten vaak bagagelimieten die je helemaal niet nodig hebt.
Door even te rekenen per persoon, per vlucht, voorkom je dat je onnodig betaalt voor kilo’s en koffers die je toch niet meeneemt.

Zo voorkom je gedoe bij de gate

  • Meet je tas: hoogte, breedte, diepte – inclusief wieltjes.
  • Weeg je handbagage thuis met een kofferweegschaal.
  • Maak een foto van de actuele regels bij je boeking (voor bewijs).
  • Neem één compacte rugzak in plaats van meerdere losse tassen.
Wie z’n bagage slim kiest – en de kleine lettertjes leest – kan nog steeds voordelig reizen zonder stress bij de gate.

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