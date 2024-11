GVB: materiële schade aan tram Plein 40-45 lijkt beperkt

AMSTERDAM (ANP) - De materiële schade aan de Amsterdamse tram die maandagavond in brand vloog door vuurwerk lijkt "redelijk beperkt". Dat meldt de Amsterdamse vervoerder GVB in een verklaring over de gebeurtenissen op Plein 40-45 in Amsterdam Nieuw-West, waar een grote groep mensen maandagavond voor onrust zorgde. De relschoppers gooiden onder meer met vuurwerk en zouden ook de politie hebben bekogeld.

Op het moment dat de tram vlam vatte door het gegooide vuurwerk, zaten er geen mensen in. Voor het incident had de verkeersleiding de trambestuurder opgeroepen om stil te gaan staan, "zodat de reizigers en onze medewerkers eruit konden gaan". Hoeveel tijd er tussen de evacuatie en de brand zat, is niet bekend. Een "dappere vrijwillige trambestuurder" heeft de tram later leeg weggereden, onder begeleiding van de politie, aldus de Amsterdamse vervoerder.