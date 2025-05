Haagse raad wil opheldering over aanpak rellen Scheveningen

DEN HAAG (ANP) - Hoe kon het gebeuren dat honderden jongeren vorige week in Scheveningen slaags raakten met elkaar en met de politie? Wat was er vooraf bekend, hoe is er opgetreden, en waarom zijn pas na een week de eerste verdachten gearresteerd? In een vergadering heeft de gemeenteraad van Den Haag donderdag gevraagd om opheldering daarover.

Alle partijen in de raad noemden de rellen onacceptabel. Maar de fracties zijn het niet met elkaar eens over de oorzaken en over de maatregelen die nu nodig zijn.

Raadslid Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag) noemde de ongeregeldheden een "orgie van geweld en losbandigheid". Volgens hem heeft de stad "een gezagsprobleem en een handhavingsprobleem" en hebben de bestuurders te zacht ingegrepen.

SP, D66, PvdA en GroenLinks vroegen zich af hoelang er al oproepen rondgingen op sociale media als TikTok, Snapchat en Telegram om naar Scheveningen te komen en of hier genoeg zicht op was.