ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas benoemt Khalil al-Hayya tot nieuwe leider

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 13:31
anp200726110 1
GAZA-STAD (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft Khalil al-Hayya officieel benoemd tot leider. Hij was al de hoofdonderhandelaar van Hamas in de indirecte gesprekken met Israël en overleefde meerdere Israëlische aanvallen die tegen hem waren gericht.
Hamas heeft de afgelopen jaren meerdere leiders gehad die stuk voor stuk zijn gedood door Israël. De 65-jarige Al-Hayya was zelf het doelwit van een Israëlische aanval op de Qatarese hoofdstad Doha eind 2025. De nieuwe Hamas-leider woonde daar en praatte vanuit daar ook met bemiddelaar Qatar. Die luchtaanval leidde tot grote internationale verontwaardiging.
Afgelopen mei is de zoon van al-Hayya nog omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Ook bij de aanval in Doha werd een zoon van hem gedood.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2751065201

Zoveel eigen geld heb je nú nodig om als starter een huis te kopen – en het is een record

shutterstock_1833729397

Waarom mannen minstens 21 keer per maand moeten masturberen

generated-image (1)

De machtigste landen ter wereld in 2026: zo ziet de wereldorde er uit

29330897_m

Oplichters misbruiken de overstap van iDEAL naar Wero: trap niet in deze nieuwe phishingtruc

shutterstock_1902652588

Camperramen 's nachts dicht houden? 3 goede redenen (en hoe je tóch fris slaapt)

pimple-patches-paullie-01

Pimple patches: waarom Gen Z haar puistjes plotseling versiert in plaats van verstopt

Loading