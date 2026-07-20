Laagste aantal schepen door Straat van Hormuz in maand tijd

PARIJS (ANP) - Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart is teruggelopen naar het laagste aantal in een maand tijd. Dat blijkt uit data van AXSMarine. De afgelopen dagen waren meerdere schepen in de regio doelwit van Iraanse aanvallen.

Zowel zondag als vrijdag gingen zeven schepen door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds 16 juni, toen er vier schepen door de Straat van Hormuz voeren. Op zaterdag voeren er dertien schepen via de zeestraat. Voor de blokkade van de vaarweg voeren er dagelijks zo'n 120 schepen doorheen.

Heropening van de Straat van Hormuz leek een maand geleden dichtbij na een tijdelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarna voeren er dagelijks tientallen schepen via de waterweg, met als piek 68 schepen eind juni. Maar het conflict is opnieuw opgelaaid en de VS en Iran voeren weer aanvallen uit.

De zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie en gas. De olieprijzen zijn maandag verder opgelopen nu het aantal schepen door de zeestraat daalt.