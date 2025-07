Hamas bereid 10 gijzelaars vrij te laten bij staakt-het-vuren

DOHA (ANP/RTR) - Hamas zegt bereid te zijn tien gijzelaars vrij te laten bij een staakt-het-vuren met Israël. Volgens de Palestijnse militante beweging verlopen de onderhandelingen momenteel moeizaam en zou dat komen door Israëlische "koppigheid".

Delegaties van Israël en Hamas zijn momenteel in Qatar voor indirecte gesprekken over een bestand, maar daar zijn voor zover bekend nog geen resultaten geboekt. Volgens Hamas zijn de beide partijen het nog niet eens over de toegang tot humanitaire hulp, de terugtrekking van de Israëliërs uit Gaza en "echte garanties" voor een permanent staakt-het-vuren.

Hamas zei eind mei ook al bereid te zijn tien gijzelaars te laten gaan. Dat was een reactie op een Amerikaans voorstel, waarin het over hetzelfde aantal gijzelaars ging. In ruil zou een onbekend aantal Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. De onderhandelingen liepen destijds op niets uit.