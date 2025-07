Overijssel unaniem voor openhouden 'probleemkanaal' voor schepen

ZWOLLE (ANP) - Het Kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel blijft open voor schepen van maximaal 700 ton. De Provinciale Staten hebben unaniem ingestemd met dit voorstel van het college, het resultaat van maandenlang overleg met onder meer omwonenden en bedrijven langs het kanaal. Vorig jaar bleek dat een groot deel van de oever van het ruim 30 kilometer lange kanaal instabiel is en dat damwanden dus versterkt of vervangen moeten worden.

Werkzaamheden in dit gebied liggen gevoelig, omdat honderden huizen langs het water beschadigd raakten nadat het kanaal tussen 2011 en 2016 was uitgediept en verbreed. De provincie onderzocht diverse alternatieve opties voor het gebruik van Almelo-De Haandrik, uiteenlopend van het dempen van het kanaal tot het water geschikt maken voor nóg zwaardere schepen (1000 ton). Welke herstelmaatregelen nodig zijn, hangt namelijk af van waarvoor het kanaal wordt gebruikt. Met de nu gekozen optie is ongeveer 220 miljoen euro nodig om de damwanden aan te pakken.