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Hamas bevestigt ontwapening eigen groep en terugtrekking Israël

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 3:52
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GAZA-STAD/WASHINGTON (ANP) - Hoge Hamas-functionarissen hebben tegen persbureau AFP bevestigd dat ze een akkoord hebben bereikt om een ​​einde te maken aan het conflict met Israël, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat de groep bereid is zich te ontwapenen, waarop Israël zich in fasen uit de Gazastrook zal terugtrekken.
De Hamas-functionarissen zeiden te verwachten dat bemiddelaars en de Vredesraad erop toezien dat Israël zich aan de afspraken houdt.
Een Amerikaanse functionaris zei tegen persbureau Reuters erop te vertrouwen dat Israël zich aan het akkoord zal houden en dat als ze dat niet doen, "Trump erg teleurgesteld zal zijn". De functionaris zei ook dat Iran had geprobeerd Hamas te overreden niet met de deal akkoord te gaan, maar dat de VS dat "wisten te overwinnen".
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