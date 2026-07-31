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Politici reageren geschokt op situatie Ceuta

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 3:53
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DEN HAAG (ANP) - Meerdere Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de situatie bij de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz (VVD) noemt de beelden uit Spanje "onacceptabel".
Volgens de minister moet er "snel en stevig opgetreden worden" en de grenzen beveiligd en beschermd worden. "Toekijken hoe illegale migranten Europa instromen is geen optie", aldus Yeşilgöz in een bericht op X.
Ook Tweede Kamerlid Mona Keijzer veroordeelde de situatie op X: "Hoe dit uitpakt? Wat mij betreft in ieder geval niet in onze dorpen en steden via de spreidingswet. Hopen dat het kabinet inziet dat mannen uit veilige landen zoals Marokko terug moeten en niet gratis alles krijgen." Geert Wilders noemde de bestorming een "islamitische invasie".
Op donderdag drongen honderden migranten vanuit Marokko door naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werden onder meer hekken beklommen en zwommen mensen om de hekken heen. Daarbij vielen al zeker achttien doden.
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