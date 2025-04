Hamas gaat niet in op voorstel van Israël

CAÏRO (ANP/RTR) - Hamas gaat niet in op een voorstel van de Israëlische regering voor een staakt-het-vuren in Gaza. Een Hamaslid heeft dat aan persbureau Reuters meegedeeld en bevestigde dat de Palestijnse groepering zich verbindt aan een ander voorstel van bemiddelaars Egypte en Qatar.

Hamas-leider Khalil al-Hayya liet afgelopen weekend al weten dat er is ingestemd met een voorstel van Egypte en Qatar. Het is niet bekend wat de inhoud daarvan is. De Israëlische regering heeft in samenwerking met de Verenigde Staten de onderhandelaars een tegenvoorstel gedaan.

In januari kwamen Hamas en Israël tot een akkoord over een weg uit de oorlog. De eerste fase daarvan liep vorige maand af, waarna Israël weer massale luchtaanvallen en grondoperaties is gaan uitvoeren. De Israëlische regering wil met een grondoperatie Hamas onder druk zetten om gijzelaars vrij te laten.