Financial Times: Amerikaanse tak TikTok gaat naar investeerders

LONDEN (ANP) - De Amerikaanse tak van TikTok wordt waarschijnlijk verkocht aan een consortium van investeerders, waaronder Blackstone en Andreessen Horowitz. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Volgens de krant staat het Witte Huis op het punt een deal goed te keuren. Eerder op de dag circuleerde nog het bericht dat ook webwinkelconcern Amazon een bod op TikTok had uitgebracht.

Deze week is er een belangrijke deadline voor ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok. De onderneming heeft tot 5 april de tijd gekregen om de Amerikaanse activiteiten te verkopen, anders volgt een verbod op de populaire video-app in de Verenigde Staten. Daarvoor nam het Amerikaanse Congres vorig jaar een wet aan. De Amerikaanse overheid vreest dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat het Chinese platform gegevens van zo'n 170 miljoen Amerikanen heeft.

Hoeveel geld precies met de investeerdersdeal is gemoeid, is niet duidelijk. Volgens Financial Times zou een groep nieuwe investeerders, die nu nog geen aandelen hebben, samen ongeveer de helft van TikToks Amerikaanse activiteiten in handen krijgen. De Amerikaanse tak zou zo worden afgesplitst van het in Beijing gevestigde moederbedrijf ByteDance. Grote bestaande investeerders in TikTok, waaronder General Atlantic, Susquehanna, KKR en Coatue, zouden ook belangen nemen in de Amerikaanse tak.

Het Witte Huis en TikTok hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar door de krant. De investeerders wilden ofwel niet reageren of waren niet bereikbaar.