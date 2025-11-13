ECONOMIE
Hamas kondigt overdracht aan van overleden gijzelaar

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 13:10
anp131125146 1
GAZA-STAD (ANP/RTR) - De gewapende tak van Hamas zegt donderdag het lichaam van een overleden Israëlische gijzelaar vrij te geven. De overdracht vindt om 19.00 uur Nederlandse tijd plaats, aldus een verklaring.
Hamas moet nog de stoffelijke overschotten van vier gijzelaars overdragen als onderdeel van een bestand met Israël. Het gaat om drie Israëliërs en een Thai. Zij werden gedood toen Hamas Israël op 7 oktober 2023 aanviel. Hun lichamen werden vervolgens meegenomen naar de Gazastrook.
Israël beschuldigt Hamas ervan te treuzelen met het teruggeven van de lichamen, terwijl de Palestijnse groep zegt dat het proces traag verloopt omdat de dode gijzelaars onder het puin van gebombardeerde gebouwen in Gaza liggen.
