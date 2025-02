Hamas: lichaam Shiri Bibas alsnog overgedragen aan Rode Kruis

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas zegt het lichaam van de Israëlische gijzelaar Shiri Bibas alsnog te hebben overgedragen aan het Rode Kruis. Dat laat een functionaris van de Palestijnse organisatie weten aan het Duitse persbureau dpa.

De stoffelijke resten van de vrouw zouden samen met die van haar kinderen Kfir en Ariel Bibas donderdag al naar Israël terugkeren. Maar in de kist die Hamas toen overdroeg aan het Rode Kruis zat het lichaam van een andere, onbekende vrouw uit Gaza. Hamas gaf later toe dat er mogelijk sprake was van een fout en vroeg Israël het lichaam terug te geven. De persoonsverwisseling leidde tot grote verontwaardiging in Israël.

Het Israëlische leger laat weten te onderzoeken of Hamas nu wel het lichaam van Shiri Bibas heeft overgedragen.