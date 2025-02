Duitse vliegende-taximaker Lilium vraagt alsnog faillissement aan

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Lilium, een Duitse fabrikant van vliegende taxi's, heeft voor de tweede keer faillissement aangevraagd. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt nadat een financiering van 200 miljoen euro die begin dit jaar werd aangekondigd is uitgebleven. Lilium zat eerder ook al in de financiële problemen.

Lilium werd in 2015 opgericht en heeft sindsdien gewerkt aan de ontwikkeling van een vliegtuig dat verticaal kan landen en opstijgen. Maar in november kondigde het bedrijf aan in financiële moeilijkheden te zitten en werd een faillissementsprocedure gestart. Mobile Uplift, een consortium van investeerders, sloot eind december een overeenkomst die een doorstart mogelijk maakte.

Begin januari werd bekend dat Mobile Uplift 200 miljoen euro wilde investeren in Lilium. Die investering moest het bedrijf ondersteunen bij het gereedmaken van de kleine elektrische vliegtuigen voor de markt. Maar dat geld is dus niet gekomen. Lilium verwacht niet dat er een nieuwe reddingspoging komt, ondanks dat er nog wel gesprekken worden gevoerd. Daarom worden de activiteiten nu stopgezet, aldus het bedrijf.