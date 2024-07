Harris roept belangrijke donateurs bijeen, reden nog onduidelijk

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft op het laatste moment een vergadering ingepland met een aantal belangrijke donateurs van haar partij. Volgens The New York Times (NYT) is onduidelijk waar het over gaat. Mogelijk wil ze de donateurs geruststellen in hun steun voor Joe Biden, maar het is ook denkbaar dat ze andere plannen heeft, zoals zelf Biden vervangen.

Het overleg wordt volgens de NYT ondersteund door de belangrijke donateur Reid Hoffman, mede-oprichter van LinkedIn. Hij heeft een aantal mensen uit zijn netwerk in Silicon Valley uitgenodigd.

"Als de inzet zo hoog is als bij deze verkiezingen, moeten we ons blijven richten op het belangrijke werk dat we moeten verzetten om onze democratie te beschermen", schreef Hoffman in de uitnodiging die de krant heeft ingezien.