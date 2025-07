Heinen blij met CPB-raming: laat ruimte voor 'rustige' begroting

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) is blij met de nieuwe economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Die laten zien dat de economie ondanks alle geopolitieke spanningen blijft groeien, al gaat het wel langzamer dan eerder gedacht. Ook de nog altijd stijgende koopkracht stemt de VVD-bewindsman tevreden.

Opeenvolgende kabinetten zagen zich de afgelopen jaren vaak genoodzaakt in augustus extra de portemonnee te trekken om te voorkomen dat bepaalde groepen er financieel op achteruit zouden gaan. Maar volgens het CPB krijgen alle groepen er ook bij ongewijzigd beleid volgend jaar iets bij. Dat biedt ruimte voor een "rustige begroting", stelt Heinen vast.

De ruimte voor partijen om met de verkiezingen van 29 oktober in zicht nog cadeautjes uit te delen, is volgens Heinen beperkt, tenzij er ook financiële dekking bij wordt geleverd. Hij wijst er verder op dat de begrotingen die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag presenteert, pas door de nieuwe Tweede Kamer in detail worden besproken. "Dus daar gaat de kiezer over."