Veel ouders onderschatten hoe duur kinderen zijn, zeker in de vakantie

Met de zomervakantie in zicht, groeit bij veel ouders de stress: niet alleen over wat ze gaan doen, maar vooral over wat het allemaal kost. Want hoe gezellig het gezinsleven ook is, het blijkt vaak een stuk duurder dan gedacht. Meer dan de helft van de ouders had de uitgaven vooraf flink onderschat.

Vooral in de zomer wordt dat pijnlijk duidelijk. Even met het hele gezin naar een pretpark of dierentuin lijkt een leuk idee, tot je ziet wat je moet afrekenen. Geen wonder dus dat steeds meer gezinnen hun vakantie dichter bij huis zoeken of zelfs helemaal thuisblijven, met hier en daar een dagje uit. Dat heet tegenwoordig een ‘staycation’ en die keuze wordt steeds populairder, vooral vanwege de kosten.

‘Leuk uitje’ vaak alleen nog met kortingscode

Toch zijn dagjes weg in eigen land zelden gratis. Toegangskaartjes, parkeren, een ijsje voor de kinderen, alles bij elkaar loopt het al snel op. Uit een peiling onder vijfhonderd ouders met jonge kinderen blijkt dat velen minder vaak iets leuks ondernemen dan ze zouden willen, simpelweg omdat het te duur is. Voor sommige gezinnen is een korting zelfs de enige manier waarop een uitje nog haalbaar is.

Opmerkelijk is dat vooral jonge ouders – tussen de 16 en 29 jaar – beter lijken te weten wat kinderen kosten dan ouders van 30 jaar en ouder. Volgens René Dekker van Uitmetkinderen.nl komt dat doordat jonge ouders vaak minder te besteden hebben en daardoor bewuster nadenken over hun uitgaven. Ze zoeken veel informatie online, delen ervaringen via social media en maken keuzes op basis van wat realistisch is.

Financiële zorgen sturen opvoedkeuzes

Een ruime meerderheid van de ouders geeft aan hun kinderen vaker te willen verwennen, maar het simpelweg niet te kunnen betalen. Vier op de tien zeggen zelfs dat geldzorgen invloed hebben op hoe ze hun kinderen opvoeden, van hobby’s tot traktaties en van sportclubs tot zwemles. Dat geldt opvallend genoeg vooral voor jonge ouders, ondanks hun grotere bewustzijn van de kosten.

Veel mensen denken bij kinderkosten aan luiers en schoenen, maar de verborgen uitgaven zijn minstens zo belangrijk. Denk aan benzine voor dat dagje uit, snacks onderweg of extra boodschappen omdat er meer wordt gegeten in de vakantie. “Je bent er niet met alleen een entreeticket,” zegt Dekker. “De kleine dingen tikken ook aan.”

Toch hoeft een klein budget niet te betekenen dat je thuisblijft. “Een middag op de kinderboerderij, spelen in het bos of zwemmen bij een recreatieplas is vaak minstens zo leuk,” zegt Dekker. “Kinderen onthouden vooral hoe ze zich voelden, niet hoeveel het heeft gekost.”

