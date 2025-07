Wordt ChatGPT het nieuwe Google? De cijfers vertellen een ander verhaal

Steeds vaker hoor je het: "Google is passé, ChatGPT is de toekomst." Waarom nog eindeloos doorklikken op zoekresultaten als je gewoon een slimme chatbot kunt vragen om een helder antwoord? Maar hoe realistisch is het idee dat ChatGPT de zoekmachinereus van de troon stoot? Een nieuwe reeks data brengt nuance in het verhaal en die ziet er verrassend traditioneel uit.

Op sociale media en techblogs gonst het al maanden: ChatGPT zou Google binnenkort inhalen als dé plek waar mensen hun vragen stellen. De realiteit is echter minder revolutionair. Hoewel ChatGPT razendsnel groeit, blijft Google veruit de grootste bron van online verkeer, vooral naar nieuwswebsites.

Harde cijfers

Zo registreerde ChatGPT in de VS van januari tot mei zo’n 25 miljoen doorverwijzingen naar nieuwssites – een indrukwekkende sprong vergeleken met één miljoen vorig jaar. Maar in diezelfde periode leidde Google liefst 9,5 miljard keer gebruikers naar nieuwsbronnen. Ofwel: op elke ChatGPT-gebruiker komen 379 Google-gebruikers.

Dat verschil komt deels doordat mensen ChatGPT anders gebruiken dan een klassieke zoekmachine. Chatbots geven meteen een samenvatting van de informatie, waardoor gebruikers minder vaak doorklikken naar de oorspronkelijke bron. Bij een Google-zoekopdracht is de kans veel groter dat iemand op een externe link klikt.

Toch blijft de zoekfunctie de snelst groeiende toepassing binnen ChatGPT. OpenAI bevestigde tegenover The Washington Post dat het chatbotgebruik voor zoekdoeleinden fors stijgt, al is het nog niet in de buurt van Google.

DuckDuckGo

Volgens gegevens van analysebedrijven Datos en Sparktoro komt nog altijd ongeveer 11% van al het websiteverkeer via zoekmachines zoals Google. AI-tools zoals ChatGPT, Gemini of Claude zijn samen goed voor minder dan 1%. Zelfs DuckDuckGo scoort beter dan ChatGPT als het gaat om het genereren van verkeer naar websites.

Rand Fishkin van Sparktoro becijferde dat Google dagelijks 14 miljard zoekopdrachten verwerkt, tegenover 37,5 miljoen via ChatGPT. Daarmee is Google ruim 370 keer groter.

Wat betekent dit voor websites?

Toch verandert het digitale landschap. Vooral websites die afhankelijk zijn van Google-verkeer – denk aan reisgidsen, informatieve blogs en nieuwsplatforms – voelen de verschuiving. Mensen stellen vaker hun vragen direct aan AI, of krijgen via Google's eigen "AI-overzichten" al voldoende informatie. Doorklikken wordt minder vanzelfsprekend.

Dus nee, ChatGPT is voorlopig geen Google-killer. Maar het dwingt websites wel om hun strategie aan te passen. Want in een wereld waar AI steeds meer antwoorden paraat heeft, is zichtbaarheid geen garantie meer voor verkeer.