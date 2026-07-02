Herdenkingen en protesten in Israël, 1000 dagen na 7 oktober 2023

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël staat donderdag stil bij de grote Hamas-aanval van 7 oktober 2023, duizend dagen geleden. Er staan zowel herdenkingen gepland als protesten over het optreden van de autoriteiten rond de aanval.

Nieuwssite Times of Israel schrijft dat de acties begonnen om 06.29 uur, het tijdstip dat de aanval destijds begon. Strijders vielen Israël toen binnen vanuit de Gazastrook en begonnen mensen te doden.

Er vielen ongeveer 1200 doden en 251 personen werden als gijzelaars meegenomen naar Gaza. Israël reageerde met een militaire operatie in dat Palestijnse kustgebied, waar volgens lokale autoriteiten vele tienduizenden mensen bij omkwamen.

Er worden donderdag activiteiten georganiseerd door de Oktoberraad. Die vertegenwoordigt onder meer familieleden van omgekomen Israëliërs.

Zo moet er met voertuigen langs de zwaarst getroffen plekken, zoals festival Nova, worden gereden. Ook is opgeroepen tot een stiltemoment en komt er een expositie met bezittingen van slachtoffers.