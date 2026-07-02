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Grolsch neemt Limburgse bierbrouwer Gulpener over

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 11:45
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ENSCHEDE/GULPEN (ANP) - Bierbrouwer Grolsch uit Enschede neemt zijn Limburgse branchegenoot Gulpener over. Grolsch bezat al 15 procent van Gulpener en neemt nu ook de rest van het bedrijf uit Gulpen over. Financiële details werden niet bekendgemaakt.
Volgens de brouwers wordt daarmee een volgende stap in een samenwerking van bijna dertig jaar gezet. De stap versterkt ook de positie van Grolsch in de biermarkt en vergroot de slagkracht van beide brouwers in een markt die steeds competitiever wordt, aldus een verklaring.
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