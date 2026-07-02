Moet ik betalen voor de benzine die bij de pomp in de slang achterblijft?

Er blijft altijd benzine achter in de slang bij het tanken. Draai je als klant voor de kosten op? Dit vraagt AD-lezer Bastiaan de Wit zich af. Autoredacteur Niek Schenk legt uit hoe het zit.

Vraag: ‘Als ik klaar ben met tanken en de slang terughang, dan blijft daarin waarschijnlijk benzine achter. Is dat benzine waar ik voor betaald heb, of is die van de oliemaatschappij? Als het van de klant is die ervoor betaald heeft, dan vangt de oliemaatschappij heel wat euro’s, landelijk gezien.’

Auto-expert Niek Schenk antwoordt: ‘Omdat de meter in de pomp zit en niet in de slang, en er inderdaad altijd een bepaalde hoeveelheid brandstof in de slang achterblijft, heeft u daarvoor betaald. Ik begrijp uw zorg: die door u betaalde brandstof gaat uw auto niet bereiken. En toch ondervindt u hier geen nadeel van, want bij de volgende klant gebeurt precies hetzelfde. Er speelt zich bij het tankstation namelijk een soort estafette af: elke klant geeft als het ware het stokje door aan de volgende klant.

Het vulpistool heeft een grote opening waar de benzine uitstroomt en een veel kleinere opening die dient als luchtinlaat. Deze constructie is bedacht om benzine uit de opslagtank te kunnen pompen. Als je vloeistof ergens uit wilt laten stromen, dan moet een andere stof (in dit geval lucht) naar binnen om de plaats van de vloeistof in te nemen.

Zodra de tank van je auto bijna vol is, raakt het uiteinde van het vulpistool het brandstofpeil. Omdat er dan geen lucht meer in het vulpistool komt, sluit een klepje in de eerder genoemde kleine opening de toevoer af. Dit is het afslagmechanisme. En ook als je al eerder de hendel loslaat, sluit de klep in het vulpistool de toevoer af.

De slang van de benzinepomp zit dan nog vol brandstof, van de machine tot aan de hendel van het vulpistool. Gemiddeld is dat zo'n 0,5 tot 1 liter brandstof. Omdat de slang nog vol zit van de vorige tankbeurt, duwt de verse brandstof bij een volgende tankbeurt de 'oude' brandstof het vulpistool uit.

De allerlaatste brandstof waar jij voor hebt betaald en die door de meter is geregistreerd, blijft dus in de slang achter. Maar zoals gezegd is dat niet erg, omdat het bij elke klant gebeurt. De oliemaatschappij verdient er ook niets extra’s aan.

Overigens controleert de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) de Nederlandse tankstations regelmatig. Het systeem mag niet meer dan 0,5 procent afwijken van de aangegeven hoeveelheid brandstof.’