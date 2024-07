Herkozen voorzitter Europarlement waarschuwt voor polarisatie

STRAATSBURG (ANP) - De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, heeft in haar eerste toespraak na haar herbenoeming gewaarschuwd voor polarisatie in de samenleving . Die heeft geleid tot "meer confronterende politiek, zelfs tot politiek geweld". Daar moet een einde aan komen, maar daarvoor zijn geen gemakkelijke politieke oplossingen, erkende Metsola in het Europees Parlement.

"Dit is het Huis dat staat voor het tegenovergestelde. Dat wil bouwen in plaats van vernietigen. Dat niet bang is om de moeilijke weg te nemen. Dat in staat is zijn stem te vinden en te gebruiken voor het algemeen belang", zei de parlementsvoorzitter.

Rode lijn in haar speech was dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is om "Europa beter achter te laten dan we het hebben aangetroffen". Een van de maatregelen die daartoe moet leiden is meer tijd en energie steken in veiligheid en defensie, waaronder het tegengaan van hybride bedreigingen. Het versterken van de verdediging van Europa houdt "de mensen veilig en dringt de expansionistische dromen van dictators in onze buurlanden terug".